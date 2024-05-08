Названы города России с самым подорожавшим жильем

Цены на недвижимость заметнее всего выросли в Москве. Рейтинг городов России, где сильно подорожало жилье, составили аналитики «Яндекс Недвижимости», пишет РБК.

По данным платформы на апрель, квадратный метр в столице прибавил в цене 3,8 процента, достигнув планки в 346 тысяч рублей. Вторую строчку рейтинга заняла Уфа. Здесь жилплощадь подорожала в среднем на 2,4 процента, до 142 тысяч рублей. Тройку лидеров замыкают Нижний Новгород и Красноярск — цены там выросли на 1,7 процента, до 178 и 142 тысяч рублей соответственно.

Максимальное снижение цен наблюдается в Челябинске. Местные квартиры подешевели почти на 13 процентов, добравшись до 133 тысяч рублей. Расценки также немного упали в Самаре — там показатель сократился на 1,7 процента, до 102 тысяч рублей за «квадрат». Покупательский интерес в апреле существенно поддерживали ипотечники. Заявители стараются успеть приобрести объекты до закрытия некоторых льготных программ, поясняет коммерческий директор компании Евгений Белокуров.

На текущий момент, как сообщает платформа bnMAP.pro, самое большое количество нераспроданного жилья в новостройках фиксируют краснодарцы — здесь в экспозиции находятся 67 процентов первичных лотов. По сведениям «Авито», за год спрос на новостройки в России сократился на 22 процента, затронув большинство российских городов. Исключением стал Улан-Удэ, где интерес к первичному рынку вырос на 76 процентов.