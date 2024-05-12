Насколько могут снизиться цены на новостройки

Цены на новостройки притормозили рост, а в ряде городов даже снижаются. Процесс может усугубиться во второй половине года, если будут существенно ужесточены условия льготных ипотечных программ.

По данным Росстата, в первом квартале цены на новые квартиры выросли на 2,5%, причем существеннее на дешевые квартиры, а не на элитное жилье. Это заметно меньше, чем во второй половине прошлого года, когда цены росли на 4,1-4,7% за квартал, но больше, чем в начале 2023 года, когда цены падали на 0,6%.

В апреле, по данным некоторых экспертов, рост цен на новое жилье еще более притормозился, а в некоторых локациях они даже снизились. За месяц "квадрат" новой недвижимости подорожал в среднем на 0,6%, сообщает портал "Мир квартир". При этом если в первом квартале жилье подешевело всего в трех из исследованных 70 крупных городов, то за один только апрель - в 21 городе. Наибольшее падение отмечалось в Туле (-4,2%), Астрахани (-3,6%), Рязани (-2,8%), Ставрополе (-2,1%) и Симферополе (-2,1%). Наибольший рост в апреле произошел в Липецке (+5,8%), в Севастополе, Владикавказе, Грозном он составил около 4%. В Москве прирост составил +2,2%, в Подмосковье +0,6%, в Санкт-Петербурге метр подешевел на 1,1%.

Снижение цен связано с уменьшением выдачи кредитов по льготным ипотечным программам, считает гендиректор портала Павел Луценко. "Видимо, можно прогнозировать дальнейшее снижение цен на новостройки после 1 июля, когда выдача льготной ипотеки под 8% завершится", - считает эксперт.

Предложение новостроек за последний год выросло на 31%, сообщает портал "Авито Недвижимость", но спрос на жилье в большинстве из 39 крупнейших городов, попавших в исследование, за год сократился.

Снижение в ряде регионов стоимости новостроек свидетельствует об эффективности мер, предпринятых Банком России, говорит президент СРО "Региональная ассоциация оценщиков", профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков. Ужесточая требования к потенциальным заемщикам по программе льготной ипотеки, регулятор, в первую очередь, ставил задачу предотвратить "ипотечный пузырь" и минимизировать риски кредитных организаций. В итоге в первом квартале 2024 года банки заключили ипотечных договоров на 17% меньше, чем за тот же период прошлого года. Побочным эффектом стало снижение стоимости новостроек в отдельных регионах.

В инвестиционно привлекательных городах - Москве, Санкт-Петербурге, Сочи - темпы роста квадратного метра тоже замедлились, отмечает Кулаков. "Очевидно, что перед сворачиванием программы ипотеки с господдержкой мы еще увидим последний всплеск ажиотажного спроса. Но в дальнейшем рынок первичного жилья ждет охлаждение, особенно если будут введены ограничения по программе "Семейной ипотеки", - говорит он.

Российский первичный рынок сейчас переживает нестабильные времена, что связано с окончанием ипотеки с господдержкой, говорит к.э.н., эксперт экономического факультета РУДН Елена Егорычева. Чтобы поддержать сокращающийся спрос, многие застройщики будут вынуждены снижать цены, и в среднем это снижение может составить 10-15% к 2023 году.

"Конечно, можно ожидать очередное продление льготной программы ипотечного кредитования, но уже не на прежних условиях, - говорит Егорычева. - Если до 1 июля минимальный первоначальный взнос составляет 30%, то ожидается, что после 1 июля, чтобы воспользоваться программой, покупателю, к примеру, московской новостройки в среднем нужно будет накопить около 70%, что существенно сократит платежеспособный спрос на первичном рынке недвижимости".

Цены на новостройки в городах-миллионниках, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, все равно будут расти, уверен основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик. В первую очередь, за счет спроса на эту недвижимость у тех, кто не может взять льготную ипотеку в своем городе просто из-за отсутствия там новостроек.

Май и июнь будут активными по количеству сделок, только за текущий год цены на некоторые объекты у застройщиков выросли более чем на 10%. Причин для снижения цен на рынке новостроек нет. А рост цен на первичном рынке потянет за собой вторичный рынок, потому что продавец вторички понимает, что лучше не продавать дешево, потому что непонятно, что потом купить после продажи.

Возможная коррекция цен может быть только в августе-сентябре этого года после отмены основных программ льготного кредитования, считает Зубик. Но насколько сильной она будет, еще непонятно.

Пока льготные ипотечные программы продолжают формировать спрос, рынок будет стабилен, говорит руководитель направления первичной недвижимости "Авито Недвижимости" Дмитрий Алексеев. И даже в случае окончания их действия, по его мнению, на смену им придут специальные программы от застройщиков.