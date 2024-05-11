Россиянам напомнили о минусах апартаментов

В Москве увеличивается разрыв между ценой квадратного метра в квартире и апартаментах. Владелец одной из строительных компаний Максим Лазовский рассказал, что нужно учитывать перед покупкой апартаментов.

В первом квартале 2024 года средняя цена на квартиры в Москве достигла 332 тыс. рублей за квадратный метр, когда как для апартаментов цена квадратного метра составила 267 тыс. рублей. Несмотря на это, они пользуются большим спросом у россиян. Но прежде чем принимать решение о покупке апартаментов, важно обратить внимание на целый ряд нюансов.

Лазовский напомнил, что апартаменты – коммерческая недвижимость, а потому налог будет больше, чем в случае покупки квартиры. При этом, у покупателя может возникнуть проблема с самоуправством управляющей компании.

«В апартаментах может присутствовать УК, которая даже вправе подключить объект к сетям самостоятельно, монополизировать снабжение и повысить цены», – передает слова Лазовского life.ru.

Еще один нюанс, касающийся управляющей компании заключается в том, что к апарт-комплексу могут быть отнесены конгресс-центр или лобби, расходы на содержание которых УК будет делить пропорционально между всеми собственниками. Также в нежилых помещениях нет режима тишины, а рядом с апартаментами могут открыть магазин, шумный ресторан или бар.

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