Хуснуллин: к 2030-му в РФ должны вводить 120 млн квадратных метров жилья в год

К 2030 году жилищное строительство в России должно выйти на уровень 120 миллионов квадратных метров жилья в год. Таким образом каждый пятый квадратный метр должен быть новым. Об этом в воскресенье, 12 мая, заявил на заседании Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству исполняющей обязанности вице-премьера Марат Хуснуллин.

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«Жилищное строительство остается нашим основным драйвером — мы уже вышли на показатель в 110 миллионов новых квадратных метров в год и планируем его повышать, — заявил Хуснуллин. — К 2030 году должны выйти на строительство 120 миллионов квадратных метров жилья в год. Таким образом на каждого человека у нас должно в среднем приходиться не меньше 33 квадратных метра жилой площади».

Как писала ранее «Парламентская газета», с 12 по 14 мая комитеты Госдумы знакомятся с программами кандидатов на посты министров и вице-премьеров. После этого парламентарии сформируют новый состав Правительство России. Кабмин в старом составе сложил полномочия 7 мая, после инаугурации Президента РФ Владимира Путина.