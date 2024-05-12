Названы причины падения интереса россиян к покупке жилья в Турции

Россияне в последние месяцы практически утратили интерес к покупке недвижимости в Турции. Это связано с ростом цен на жилье и экономическим кризисом, пишет турецкая газета Dünya.

По данным газеты, граждане РФ постепенно покидают Анталью: в 2023-2024 годах численность иностранцев в этом регионе республики сократилось на 40 тыс. человек.

Журналисты уточнили, что в 2022 году россияне практически наводнили город. На фоне этого цены на аренду и продажу жилья в населенном пункте выросли до рекордных значений.

В общей сложности, в 2022 году иностранные инвесторы приобрели в Анталье 22 тыс. объектов недвижимости, в 2023 году продажи сократились на 41%, до 12,9 тыс. единиц. В первом квартале 2024 года граждане других стран купили только 2258 квартир и домов.

Россияне чаще всего покупают недвижимость в Турции, Таиланде и Грузии

Автор статьи пояснил, что покупки недвижимости российскими инвесторами снизились не только в Анталье, но и по всей стране.