Эксперты оценили, как могут изменить "Семейную ипотеку"

Ставку по "Семейной ипотеке", возможно, будут снижать для семей с большим количеством детей.

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Российские власти обсуждают возможность введения дополнительных мер поддержки в рамках "Семейной ипотеки", привязанных к числу детей в семье, сообщил в понедельник вице-премьер Марат Хуснуллин, выступая в Госдуме. Программа точно будет продлена "для семей с детьми младше шести лет", подчеркнул он.

"Сейчас мы считаем по дополнительному количеству детей в семьях, как мы можем поддержать эту ипотеку", - отметил вице-премьер.

Привязка ставки по семейной ипотеке к количеству детей в семье, вероятно, будет предполагать льготирование ставки в зависимости от уже имеющихся в семье детей и возможность дополнительных снижений в случае появления каждого следующего ребенка, считает доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финуниверситета Михаил Хачатурян.

"Определенная логика стимулирования увеличения числа многодетных в данном решении есть, но насколько это будет реально влиять на увеличение рождаемости - сказать сложно. Если оценивать долю многодетных семей, получающих ипотеку в России, то она примерно составляет 10-12% от общего числа ипотечных заемщиков", - рассказал он.

Снижение процентной ставки при рождении новых детей используется в мире наряду с прощением части или всего долга, предоставлением земли, подключением коммуникаций для стимулирования рождаемости, поясняет профессор Финуниверситета при правительстве РФ Александр Цыганов. Мера, по его мнению, логичная и вполне объяснимая - поддержать семью, у которой объективно снижается подушевой доход при увеличении количества членов семьи, вполне эффективно.

"Но важно при этом создать привлекательные базовые условия для молодых семей, ожидающих или уже имеющих первенца. Иначе есть риск, что мера по поддержке многодетности будет препятствовать рождению первых детей, для которых условия тоже важны, и семья должна быть уверена в своих возможностях, в том числе и жилищных. При этом для реально многодетных (с пятью и более детьми) значительно важнее социальная поддержка, пособия и жилье по социальному найму, которое легче содержать", - говорит Цыганов.

Сейчас на первичном рынке около 90% ипотеки выдается по льготным программам, говорит завкафедрой "Финансы и кредит" экономического факультета РУДН Дарья Динец. Это говорит о потере адресности в распределении средств и требует механизмов ужесточения отбора кандидатов на льготную ипотеку.

"В частности, в качестве меры, способствующей большей адресности выдачи средств, рассматривают приоритет семейной ипотеки как более объективного способа отбора кандидатов, особенно, если привязку осуществлять к совершенно объективному показателю - количеству детей определенного возраста", - говорит она.

Как ранее отмечали в Межрегиональном союзе многодетных семей, многодетным родителям в принципе сложно получить ипотеку, так как, как правило, работать получается только одному из родителей, второй занимается детьми. При этом в пересчете на членов семьи доход, как правило, получается невысоким, и банки неохотно выдают им кредиты.