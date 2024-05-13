В российских городах стали строить больше домов

В России до 30,9 процента от общего количества выросло число городов с ненулевым строительством нового жилья. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Рейтинговое агентство строительного комплекса (РАСК).

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Если в 2021 году количество городов, где ведется строительство жилья профессиональными застройщиками, составляло 305 (или 27,3 процента от общего числа), то к апрелю 2024 года их количество выросло на 41, до 346 городов (из 1117 существующих).

Сильнее всего с 2021 года активизировалось строительство в 89 городах. Среди крупнейших — Петропавловск-Камчатский (Камчатский край), Черкесск (Карачаево-Черкесская Республика), Жуковский (Московская область), Березовский (Свердловская область) и Хасавюрт (Республика Дагестан).

При этом есть и города, в которых строительство упало до нуля. Это 48 городов, крупнейшие среди них — Звенигород (Московская область), Богородск (Нижегородская область), Подпорожье (Ленинградская область), Лосино-Петровский (Московская область) и Клин (Московская область).

Как объяснила президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева, чаще всего жилье в российских городах не строят из-за отсутствия спроса — например, в случае, если сокращается численность городского населения. Еще одна причина, по словам Косаревой — развитие индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в российских городах, которые до сих пор имеют сельский образ жизни с низкоплотной индивидуальной застройкой.

Ранее эксперты предсказали подорожание новостроек на 10-15 процентов во втором квартале 2024 года по отношению к первому. Интерес россиян к жилью будет обусловлен скорым окончанием действия программы льготной ипотеки.