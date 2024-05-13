Застройщики вернулись в российские малые города

В России увеличилось число городов с активным жилищным строительством застройщиков. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК).

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По данным агентства в 2021 году таких городов было 305 (27,3%), а к апрелю 2024 года их количество выросло до 346 (30,9%) из 1117 существующих. Однако доля городов, где строительство многоквартирного жилья не ведется, остается высокой — 69%, хотя за последние годы снизилась с 72,7%.

За счет активизации строительства в 89 городах с населением 5,2 млн человек относительно 2021 года объем текущего строительства жилья застройщиками вырос до 98,9 млн кв. м с 90,4 млн кв. м. Среди крупнейших городов, где строительство возобновилось, — Петропавловск-Камчатский, Черкесск, Жуковский, Березовский и Хасавюрт. Вместе с тем в 48 городах с населением 2,3 млн человек строительство прекратилось, включая Звенигород, Богородск, Подпорожье, Лосино-Петровский и Клин.

«Отсутствие строительства приводит к сложностям для местных властей и ограничениям для жителей при улучшении жилищных условий», — отметил глава РАСК Федор Выломов.

Основные причины — низкий спрос из-за оттока населения, доминирование индивидуального жилищного строительства и близость к более крупным городам. Рост числа городов с многоэтажным строительством может быть связан с мерами господдержки застройщиков и спросом на жилье.

На прошлой неделе стало известно, что в России ищут неординарные подходы к борьбе с износом жилфонда.