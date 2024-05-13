Москва сравнялась с Дубаем по объемам строительства жилых небоскребов

Объемы строительства жилых небоскребов в Москве и Дубае сравнялись. Об этом пишут И«звестия» со ссылкой на исследование компании «Аеон Девелопмент» и агентства недвижимости NF Dom (входит в NF Group).

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Так, в обоих городах в стадии строительства и реализации находится по шесть миллионов квадратных метров недвижимости в высотных зданиях. При этом средняя площадь квартиры в ОАЭ на 45 «квадратов» больше, чем в столичных башнях, а основной спрос приходится на крупноформатные однокомнатные лоты и студии.

Всего в Дубае реализуется 73 проекта с 54,2 тысячи апартаментов, в Москве -- 54 комплекса с небоскребами классов бизнес, бизнес+ и элит (делюкс и премиум). При этом в российской столице запроектировано 93 тысячи квартир и апартаментов, средняя цена за «квадрат» -- 515 тысяч рублей за один квадратный метр.

По словам аналитиков, в Москве усиливается тренд на рост числа высотных жилых комплексов бизнес- и премиум-класса. Тенденция обусловлена кардинальным изменением понимания дорогого жилья: если раньше высокобюджетная квартира в представлении покупателя должна была находиться только в клубном доме в центре города, то сейчас он готов платить за высотность.

В Дубае максимальные спрос приходится на студии и однокомнатные лоты большого метража, в Москве же преобладает двуспальный формат -- 35 процентов от всех покупок, еще 28 процентов приходится на квартиры с одной спальней, 20 процентов -- на «трешки», на студии – 11 процентов, на квартиры с четырьмя и более спальнями — шесть процентов.

Ранее была названа цена самой дешевой квартиры комфорт-класса в Старой Москве.