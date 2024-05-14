Аренда жилья в России за год подорожала на 20 процентов

Долгосрочная аренда жилья в крупнейших городах России за год подорожала на 20 процентов - в среднем до 30 тысяч рублей в месяц.

"В целом по России цены на долгосрочную аренду жилья по сравнению с апрелем 2023 года выросли на 20%. Подешевели только объекты с четырьмя комнатами и более - со 170 до 150 тысяч рублей в месяц (-12%)", - рассказал РИА Недвижимость руководитель категории долгосрочной аренды "Авито Недвижимости" Константин Каменев.

По данным "Авито", проанализировавшего 39 российских городов, студии и однокомнатные квартиры подорожали на 25%, двухкомнатные квартиры - на 17%, трехкомнатные - на 2%.

По средней стоимости аренды лидируют Москва (80 тысяч рублей), Сочи (55 тысяч), Хабаровск (45 тысяч) и Санкт-Петербург (35 тысяч).

Ранее «Свободная Пресса» писала, что в России выдачи ипотеки упали почти на 40 процентов.