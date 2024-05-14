Стало известно, в каких городах упала стоимость вторичного жилья

В ряде крупных российских городов зафиксировано снижение стоимости квартир на вторичном рынке в апреле. Об этом сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на «Мир квартир».

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Отмечается, что специалисты исследовали 70 городов РФ на предмет динамики цен. Выяснилось, что коррекция вниз к уровню марта произошла в 19 из них. Четыре города продемонстрировали сохранение цен на жилье.

Наибольшие падение стоимости вторичного жилья наблюдается в Ростове-на-Дону (–2%), Ленинградской области (–2%), Архангельске (–1%), Магнитогорске (–1%) и Кирове (–1%). В столице «вторичка» снизилась в цене на 0,7%, в Московской области – на 0,5%, в Санкт-Петербурге – на 0,3%.

При этом стоимость таких квартир поднялась в 47 городах, среди них - Сочи, Грозный, Махачкала, Симферополь и Оренбург. Цены там повысились на 2-6%.

Ранее сообщалось, что, по данным компании «НДВ Супермаркет Недвижимости», на вторичном рынке Москвы выросло количество сделок со скидками. В апреле-мае их доля составила треть, а в отдельных случаях достигала 50–80%.