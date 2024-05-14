Число дешевых квартир в центре Москвы рухнуло

За год предложение бюджетных квартир в центре Москвы упало в 2,5 раза, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные компании «Метриум». В новостройках Центрального округа Москвы продаются 96 квартир и апартаментов стоимостью до 15 млн рублей. Годом ранее таких лотов было 230.

В Москве достаточно давно идут процессы джентрификации — то есть замена менее состоятельных жителей районов более состоятельными, пояснил «Инвест-Форсайту» директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин. В первую очередь, конечно, это касается центра столицы, но наиболее заметны эти процессы внутри Садового кольца и в отдельных элитных районах на Западе и Юго-Западе. Власти делают многое для реновации жилого фонда и построения новой, комфортной городской инфраструктуры: это и современный транспорт, и парки, и велодорожки, и места для занятия спортом или для игр с детьми.

Естественно, в таких районах жилье начинает стоить все дороже, а недорогой жилой фонд естественным образом сокращается.