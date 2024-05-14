Число дешевых квартир в центре Москвы рухнуло
За год предложение бюджетных квартир в центре Москвы упало в 2,5 раза, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные компании «Метриум». В новостройках Центрального округа Москвы продаются 96 квартир и апартаментов стоимостью до 15 млн рублей. Годом ранее таких лотов было 230.
В Москве достаточно давно идут процессы джентрификации — то есть замена менее состоятельных жителей районов более состоятельными, пояснил «Инвест-Форсайту» директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин. В первую очередь, конечно, это касается центра столицы, но наиболее заметны эти процессы внутри Садового кольца и в отдельных элитных районах на Западе и Юго-Западе. Власти делают многое для реновации жилого фонда и построения новой, комфортной городской инфраструктуры: это и современный транспорт, и парки, и велодорожки, и места для занятия спортом или для игр с детьми.
Естественно, в таких районах жилье начинает стоить все дороже, а недорогой жилой фонд естественным образом сокращается.
«Так что не столько удивительно сокращение предложения бюджетных квартир в центре Москвы в 2,5 раза, сколько тот факт, что они там вообще остались. На мой взгляд, перспектив у этого сегмента рынка нет: он и сейчас-то представляет собой диковинку, атавизм, а в ближайшие пару лет количество таких предложений, на мой взгляд, вообще упадет до уровня статистической погрешности», — прогнозирует Валерий Тумин.