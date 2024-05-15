Застройщики больше запускают жилья, но меньше сдают

Строительство жилья в апреле чуть ускорилось. Об этом сообщает Росстат.

За минувший месяц было построено 7,3 млн кв.м жилья. Это на 2,1% больше, чем в апреле прошлого года. Объемы новостроек с начала года (36,6 млн кв. м) также превышают прошлогодние - на 1,6%. В марте объемы строительства превышали прошлогодние на 1%, а за период с начала года - лишь на 1,5%.

Основная доля нового жилья приходится на индивидуальные дома, построенные населением - 25,4 млн кв.м с начала года и 4,9 млн кв.м в апреле. Это на 20% больше, чем в том же периоде 2023 года, и на 11,7% больше, чем в прошлогоднем апреле.

Строительство многоквартирных домов, в свою очередь, снизилось по сравнению с прошлым годом почти на 25% (за период с начала года).

Резко упало в апреле строительство в Москве (на 35,8%, а с начала года почти вдвое - на 45,5%), Санкт-Петербурге (на 27,4% за апрель), Ханты-Мансийском АО (на 79,5%), Новосибирской области (на 72%), Калмыкии (на 71,4%). Такие перепады показателей в столице, как пояснила пресс-служба комплекса градостроительной политики Москвы, связаны с тем, что в 2022 году ввод части крупных проектов был перенесен с конца года (когда традиционно вводится наибольшее количество жилья) на первый квартал 2023 года, в связи с чем начало 2023 года стало рекордным по вводу. Если обычно за первый квартал этот показатель составляет порядка 1 млн кв. метров (с 2017 по 2022 год), то в 2023 году эта цифра была почти вдвое больше. На фоне рекордной базы нынешние показатели кажутся низкими, однако соответствуют средним в начале года. Итоговая цифра за 2024 год достигнет планового объема в 5,2 млн кв. метров жилья, уверены в пресс-службе.

С начала года запуски новых проектов жилищного строительства составили 15,5 млн кв. м, что на 14% больше, чем за 4 месяца прошлого года, отметил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.