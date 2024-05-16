Жилищной ипотеке придумали альтернативу

Ссудо-сберегательные кассы могли бы стать альтернативой ипотеке и помочь сделать жилье более доступным.

Соответствующий механизм нужно доработать с вновь утвержденным Правительством, сделав его действенным инструментом решения важной государственной задачи. Такой законопроект группа депутатов направила на отзыв в кабмин 14 мая. Ранее подобные идеи не поддерживались Банком России, но сейчас время другое, ставки по кредитам очень высокие, поэтому есть основания полагать, что инициатива найдет понимание. Об этом «Парламентской газете» рассказал соавтор поправок Айрат Фаррахов.

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Сберегательные кассы

Действующие инструменты в виде ипотеки малодоступны, поэтому задачи жилищного строительства необходимо решать, используя новые механизмы, считает Айрат Фаррахов. Это позволит не только сделать жилье более доступным, но и получить положительный эффект для экономики страны, отметил депутат в беседе с нашим изданием.

Направленный в адрес Правительства проект закона о строительных сберегательных кассах как раз и позволяет расширить возможности получения собственного жилья, пояснил Фаррахов.

Он напомнил, что создание строительных сберегательных касс — идея не новая. «Но с учетом обсуждения концепции закона вместе с вновь утвержденным Правительством, совместной доработки это может стать действенным инструментом решения важной государственной задачи», — подчеркнул он.

Он добавил, что ранее подобные идеи не поддерживались Центробанком, «но сейчас время другое, ставки по кредитам очень высокие», поэтому есть основания полагать, что инициатива найдет понимание.

Ранее идею поддержали в Правительстве. Марат Хуснуллин во время утверждения его на пост вице-премьера в Госдуме 13 мая сказал, что механизм ссудо-сберегательных касс может стать альтернативой ипотеке и помочь сделать жилье более доступным. «Есть подготовленный законопроект по ссудо-сберегательным кассам. Я, коллеги, готов вместе с вами ко второму чтению доработать», — обратился Хуснуллин к депутатам.

Он уточнил, что в настоящее время рассматриваются две такие инициативы, подготовленные разными авторами. В любом случае сам механизм нужно «как можно быстрее запускать в жизнь», сказал вице-премьер.

Жилищные вклады

Как пояснил «Парламентской газете» глава думского финансового комитета Анатолий Аксаков, он и сенатор Николай Журавлев являются соавторами второго законопроекта, упомянутого Хуснуллиным. Речь идет о законопроекте, который предусматривает введение в оборот договора жилищных сбережений (ДЖС). По этому договору кредитная организация обязуется принимать поступающие от вкладчика деньги либо средства, поступающие от третьего лица, выплачивать проценты на них, «а также направить сумму сбережений на оплату приобретаемого жилого помещения или финансирование участия в долевом строительстве».

По словам депутата, такой механизм эффективно увязывает ипотечно-накопительную программу с проектами массового строительства жилья в рамках комплексного освоения территорий.

«Жилищно-накопительные вклады предполагают накопление гражданами в течение определенного промежутка времени в банках средств для первоначального взноса либо для оплаты покупки жилья, — уточнил Анатолий Аксаков. — Это актуально. Мы проводили опросы людей, выяснили, что многие готовы формировать такие вклады, поскольку у россиян, к сожалению, нет денег для первоначального взноса на получение ипотечного кредита. И так как банки заинтересованы в открытии таких вкладов, то, естественно, они будут предлагать более выгодные условия для вкладчика, чем по обычным вкладам».

По мнению автора законопроекта, большие проценты по жилищным вкладам вполне закономерны. «Ведь для того, чтобы накопить деньги на покупку жилья либо на первоначальный взнос, требуется время. Соответственно, в банке достаточно долгий период будут находиться сбережения граждан, которые финансовые организации смогут инвестировать в разные проекты, зарабатывать на этом», — добавил глава комитета.

Механизм жилищных сбережений позволит максимально широко вовлечь население в реализацию жилищных программ при одновременном формировании отложенного спроса на жилую недвижимость со стороны граждан, убежден соавтор законопроекта Анатолий Аксаков. «В случае заключения договора кредита размер первоначального взноса участника программы жилищных сбережений, как представляется, может составлять 50 процентов и более, что существенно повышает качество кредита и способствует снижению процентной ставки», — заметил он.

Аксаков напомнил, что законопроект уже принят в первом чтении и в настоящее время готовится ко второму чтению. «Надеюсь, если не в весеннюю сессию, то точно в этом году закон примем», — заверил парламентарий.