Эксперт объяснил отказ от строительства маленьких квартир в Москве

Эксперт в сфере недвижимости Иван Ивлиев в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о том, что в Москве решили отказаться от строительства студий и квартир площадью меньше 28 квадратных метров.

Ранее в информационном письме Москомэкспертизы отмечалось, что жилищный кодекс не относит студию к жилым помещениям, а минимальная площадь однокомнатных квартир должна достигать 28 «квадратов», двухкомнатных — 44 «квадратов». При проектировании объектов в столице отклонение от установленных минимальных значений площади квартир не допускается, уточнили в Москомэкспертизе.

По словам специалиста, соответствующее решение в первую очередь связано с санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям проживания.

Чем больше квартир в доме, тем выше нагрузка на различные сети и коммуникации, а также выше плотность населения. И на фоне прошедшей пандемии коронавируса можно говорить о том, что частая коммуникация жителей дома может сказываться не самым лучшим образом. Иван Ивлиев Генеральный директор компании ILM, кандидат юридических наук

Чаще всего небольшие квартиры и студии в столице приобретали молодые супруги без детей, молодые люди без пары, а также студенты, отметил эксперт.

«И теперь они просто перейдут на чуть большие площади, которые будут предлагаться застройщиками», - добавил он.

В результате отказа от строительства маленьких квартир стоимость квадратного метра жилья в Москве не должна кардинально вырасти, считает специалист.

«Для этого есть одна простая причина – повышение ставки на ипотеку для доступного жилья. Ипотека выросла, поэтому стоимость недвижимости не должна расти кардинально», - отметил Ивлиев.

Согласно данным РБК, средняя площадь новых квартир в Москве за пять лет сократилась на четверть.