Подсчитаны траты россиян на жилье в Дубае

Граждане РФ потратили на недвижимость в Дубае более шести миллиардов долларов с начала специальной военной операции (СВО). Такие данные приводятся в докладе исследовательской лаборатории EU Tax Observatory Парижской школы экономики.

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По подсчетам аналитиков, с 2022 года россияне потратили 2,4 миллиарда долларов на готовое жилье в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Еще 3,9 миллиарда долларов соотечественники вложили в объекты на этапе строительства — сделка предполагает внесение лишь первого платежа в размере 10-20 процентов.

До 2022 года недвижимость, купленная россиянами в Дубае, оценивалась в 3,7 миллиарда долларов. Больше граждан России в местное жилье инвестировали только индийцы и британцы. Опубликованные сведения, как подчеркивают авторы доклады, являются приблизительными и основаны на информации из различных источников, в том числе договоров аренды и коммунальных услуг.

Ранее стало известно о снижении спроса на жилье в Дубае. Как выяснили журналисты, приток российских средств в Дубай замедляется, так как ОАЭ уже впитали в себя большую часть выгоды от российских денег и вряд ли увидят новые крупные притоки.