В Финляндии хотят запретить россиянам покупать жилье

Рабочая группа финского министерства обороны выступила за введение для россиян запрета на покупку недвижимости в Финляндии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оборонное ведомство.

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Ранее в стране была создана рабочая группа для оценки возможности полного запрета на приобретение недвижимости российскими организациями и российскими гражданами, а также подготовки законодательства по этому вопросу.

Как говорится в отчете рабочей группы, разрешение на приобретение недвижимости не будет выдаваться гражданину страны, которая, по мнению ЕС, нарушила территориальную целостность, суверенитет и независимость другого государства и может представлять угрозу национальной безопасности Финляндии. Предполагается, что ограничения затронут также юридические лица, чье местонахождение находится на территории такого государства.

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Ранее издание Yle со ссылкой на руководителя отдела санкций внешнеполитического ведомства Пию Сариваара сообщило, что с начала российско-украинского конфликта и введения антироссийских санкций МИД Финляндии выдал 200 разрешений на исключение из рестрикций.