В России допустили снижение доступности жилья для людей

Более 50 процентов застройщиков допускают, что отказ от строительства квартир и студий с площадью менее 28 квадратных метров сделает жилье недоступным для россиян. Такие данные приводят «Известия» со ссылкой на опрос медиа «Движение.ру».

Участвовавшие в исследовании девелоперы также не исключают, что средний чек недвижимости на первичном рынке может вырасти. Около 27 процентов респондентов признались, что были готовы к такой мере после того, как в 2022 году вышел свод правил с рекомендациями к площади застройки, этажности и строительному объему проектов.

Еще 14 процентов заявили, что им придется менять планировки и пересматривать стоимость квартир. Другие 9 процентов переживают из-за санкций, которые предусмотрены за нарушения новых правил.

Ранее среди последствий отказа от строительства микроквартир эксперты отметили резкое падение спроса на новостройки и миллиардные дополнительные расходы для застройщиков.