В России резко подорожала аренда однушек

Аренда однокомнатных квартир подорожала в апреле в 44 крупных городах России.

Аренда однушек по сравнению с мартом подорожала в 44 городах из 70 исследованных, в 25 - подешевела. Самый сильный прирост арендных ставок произошел в Чите (+13%), Грозном (+12%), Сочи (+10%), Ульяновске (+9%) и Саранске (+8%). Наибольшее падение отмечено в Новосибирске (-11%), Кирове (-11%), Белгороде (-8%).

Найдена самая маленькая квартира в Москве

Как пишет РИА новости, в Москве аренда однушки подешевела на 0,8%, в Подмосковье - на 0,7%, в Петербурге - на 1,6%.

"К росту ставок аренды подталкивает как увеличивающаяся недоступность покупки квартиры в собственность для большинства населения страны, так и смена сезонов. В преддверии лета многие люди, имеющие возможность работать удаленно, меняют регион проживания", - рассказал гендиректор "Мира квартир" Павел Луценко.

Ранее «Свободная Пресса» писала, что в России выдачи ипотеки упали почти на 40 процентов.