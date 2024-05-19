Стало известно, что ждет в этом году цены на жилье

Аналитики предупреждают — несмотря на возможное повышение цен на 15% к 1 июля 2024 года, по итогам года серьезной динамики на рынке недвижимости не будет. Об этом пишет Ura.ru.

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По данным «Известий», эксперты прогнозируют удорожание жилья к концу II квартала 2024-го на 1,5–15%. До 1 июля ожидается повышенный потребительский интерес, особенно на первичном рынке. Это обусловлено тем, что россияне постараются успеть купить квартиру по действующим льготным программам — ипотеке с господдержкой на новостройки (24% выданных кредитов) и семейной ипотеке (23%).

Однако уже к концу года картина изменится. Спрос резко упадет после пиковой активности в предыдущие месяцы. В результате «скачков» цены на жилье по итогам 2024-го просто замрут, не показав значительного роста или падения.

При этом некоторые аналитики допускают снижение стоимости «квадрата» до 10% из-за маркетинговых уступок девелоперов ради поддержания спроса. Средняя цена 1 кв.м в Москве составляет ₽332 тыс. — на 33% выше, чем годом ранее. А вот на «первичке» в регионах с дефицитом новостроек ситуация обратная — повышенный спрос поддержит высокий уровень цен.

До этого стало известно, где в России сильнее всего подорожала аренда «однушки».