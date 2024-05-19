Москвичей предупредили о штрафах за неухоженный участок

Юрист Людмила Матвиенко предупредила россиян о штрафах за неухоженный садовый участок. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» она предостерегла от некоторых действий на дачах.

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Она призвала не разводить костры на близких расстояниях от домов, ухаживать за участком и быть осторожными при посадке растений, так как некоторые из них запрещены для разведения в России.

«Есть много прямых запретов на отсутствие ухода за участком, когда участок не косится, то теперь это штрафом облагается. Также на выращивание растений, недавно внесли ипомею садовую в список запрещенных. Есть много запрещенных растений, надо смотреть, что запрещено», — пояснила юрист.

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