В Москве спрогнозировали рост спроса на один вид жилья
Директор по стратегическому маркетингу и продукту Level Group Александра Мамохина спрогнозировала рост спроса на один вид жилья в Москве. В беседе с «Известиям» она сообщила, что в ближайшее время в Москве станут популярны студии.
«Очевидно, что в ближайшее время мы увидим скачок спроса на студии, которые в принципе являются востребованным и ликвидным продуктом», — отметила эксперт.
По ее словам, решение о несогласовании квартир меньше 28 квадратных метров и приближающийся срок окончания действия ипотеки с господдержкой также повлияют на рост спроса в этом сегменте.
Мамохина указала, что в перспективе рынок ждет дефицит малогабаритных лотов.
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