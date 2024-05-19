Эксперты рекомендовали снимать дачи через нотариуса

В Федеральной нотариальной палате детально разъяснили, как правильно оформить в аренду загородную недвижимость. Например, в договоре стоит особо прописать, вправе ли жилец разводить живность, выращивать картошку или пользоваться хозяйской банькой.

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Эксперты подчеркивают: оформлять договор найма лучше через нотариуса, так как на садовых и прочих участках есть масса подводных камней. Или, точнее сказать, подземных.

"Так, например, съемщику вместе с правом пользования домом передается и право пользования земельным участком, - рассказывают в ФНП. - Поэтому в договоре найма важно указать информацию не только о доме, но и о земле: кадастровый номер, категорию и площадь участка, наличие хозяйственных построек. Стоит оговорить в договоре условия пользования постройками - баней, гаражом, сараем и т.д. Как и условия использования участка: может ли съемщик здесь что-то выращивать или, например, разводить животных".

Фобия большинства собственников загородных домов - пожары. Поэтому в договоре стоит прописать условия страхования недвижимости. Страховые компании зачастую отдают предпочтение именно нотариальным договорам.

"Помимо найма для личного пользования иногда стороны заключают нотариальный договор, чтобы дом можно было в коммерческих целях сдавать в субаренду", - рассказывают эксперты.

Также в случае с загородной недвижимостью может быть актуальна такая конструкция, как аренда с правом выкупа, продолжают эксперты. История из практики: граждане долгое время не могли продать дом с большим участком и решили сдать его под базу отдыха. В нотариальном договоре стороны прописали множество важных для них условий. И в частности, что арендатор может построить в этом месте ресторан, а в дальнейшем выкупит недвижимость.

В целом, как отмечают эксперты, в России растет спрос на удостоверение договоров аренды и найма у нотариусов. В преддверии лета повышается спрос на дачи.

"Печать нотариуса на документе дает и жильцу, и собственнику дополнительные гарантии и помогает избежать конфликтных ситуаций, поскольку скрытых рисков в этом вопросе может быть немало", - подчеркивают эксперты.

Кроме своих особенностей, характерных для загородной недвижимости, договор найма дачи или дома должен учитывать все те же детали, что и договор найма квартиры.

Например, важно установить в договоре конкретные основания для досрочного расторжения по требованию одной из сторон. А за "несанкционированное" досрочное расторжение можно предусмотреть штрафные санкции.