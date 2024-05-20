Россияне стали реже покупать зарубежную недвижимость для ВНЖ

Спрос россиян на покупку иностранной недвижимости для получения вида на жительство (ВНЖ) или гражданства упал на 40-45% в начале 2024 года по сравнению с 2023 годом. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

По оценке управляющего партнера Intermark Global Ирины Мошевой, иммиграционных сделок за год стало меньше на 45%. Основатель Nevestate Екатерина Никитина считает, что в текущем году показатель снизился на 40% год к году. Доля желания получить ВНЖ или гражданства среди других причин приобретения жилья также упала. Согласно международному опросу участников рынка брокером недвижимости Tranio, показатель сократился на 5 процентных пунктов, до 47%. Также снижение показателя на 5 п.п заметили в Prian.ru: доля покупателей-иммигрантов уменьшилась с 65% до 60%,

В то же время, россияне стали чаще покупать недвижимость в инвестиционных целях. Ирина Мошева сообщила о росте такого спроса на 7%. Доля покупателей-инвесторов также увеличилась. По данным Tranio, 21% приобретают зарубежную недвижимость, чтобы приумножить свой капитал (+13 п.п.), 34% — для диверсификации активов (+9 п.п.), 36% — для снижения рисков (+7 п.п.). По оценке Prian.ru, доля покупателей-инвесторов выросла с 15% до 20% год к году.

Несмотря на снижение интереса россиян к недвижимости для иммиграции, граждане РФ остаются наиболее активными иностранными покупателями жилья. Как следует из опроса Tranio застройщиков и брокеров в 29 странах, россияне составляют 60% от всех их зарубежных клиентов.

Анна Ларина, директор департамента зарубежной недвижимости NF Group, считает, что к изменениям на рынке привело снижение доступности зарубежных паспортных программ. Так, в 2023 году с россиянами перестала работать Гренада, а в Португалии перестали предоставлять ВНЖ за покупку недвижимости. По словам главреда Prian.ru Филиппа Березина, покупатели-иммигранты за последние два года, в основном, либо уже решили свои задачи, либо передумали уезжать из страны.

При этом недвижимость осталась понятным инструментом хранения средств за рубежом, альтернативным менее надежным акциям и криптовалюте, отмечает Березин. По словам Ирины Мошевой, у россиян пользуется спросом в первую очередь инвестиционная недвижимость в Таиланде, на Бали и Ближнем Востоке. Ее доходность эксперт оценивает до 10–15%.

Основной трудностью на рынке стали транзакции. Около 41% опрошенных Tranio сообщили, что невозможность перевести средства чаще других причин приводит к срыву сделок. Ранее так отвечали 38%. Филипп Березин подтверждает, что транзакции в иностранные юрисдикции «с каждым месяцем становятся сложнее».