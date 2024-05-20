Льготная ипотека с господдержкой завершится 1 июля. Эксперты, опрошенные Life, рассказали, как это повлияет на стоимость новостроек.

По мнению руководителя управления маркетинговых исследований и аналитики компании «Главстрой» Елизаветы Родиной, после завершения льготной ипотеки первичный рынок может ощутить некое похолодание спроса, которое будет наблюдаться до осени. При этом, как указала специалист, рынок и покупатели будут ждать снижения ключевой ставки ЦБ РФ.

«Льготная семейная сохраняется, так что релевантная часть заемщиков-покупателей немного поддержит рынок. Помимо прочего, некоторые застройщики уже подготовили специальные программы», — заявила Родина, отметив, что они могут стать частичной заменой льготной ипотеки.

По словам коммерческого директора «Яндекс.Недвижимости» Евгения Белокурова, отказ от действующих льготных программ повлечет за собой плавную коррекцию цен на новостройки в сторону снижения в течение периода от одного года до полутора лет. Однако эксперт не прогнозирует значительного снижения цен. Также некоторые специалисты ожидают «стабильного развития ценовой ситуации».

Ранее РИА Недвижимость со ссылкой на информационное письмо Москомэкспертизы сообщило, что в Москве больше не будут строить студии и квартиры площадью менее 28 квадратных метров.