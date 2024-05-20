Названа стоимость самой дешевой комнаты в Москве

Самая дешевая комната в Москве обойдется в 2,7 миллиона рублей. Стоимость наиболее доступного жилья этого типа «Ленте.ру» назвал эксперт по налогам в сфере недвижимости Александр Вешкурцев.

Такой бюджет позволит приобрести комнату площадью девять квадратных метров в Зеленограде. Помещение находится в двухкомнатной квартире на первом этаже жилого дома.

Эксперт также нашел самую дорогую комнату. Она выставлена на продажу за 17 миллионов рублей в Мещанском районе столицы. По словам Вешкурцева, в среднем комната в Москве стоит 5,3 миллиона рублей, а средняя цена за «квадрат» в объектах недвижимости этого формата составляет 319 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что цены на комнаты в Москве за год снизились на один процент.