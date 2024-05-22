Страховщики сказали, какой ущерб имуществу нанесла непогода в мае

В период с 1 по 12 мая наибольший ущерб имуществу россиян нанесли неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов «Росгосстраха».

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Аналитикам удалось проанализировать страховые случаи с домами и квартирами клиентов, произошедшие в майские праздники. Отмечается, что на собственников домовладений пришлось около 85% поданных заявлений. 58% заявлений подали по риску «сильный ветер».

По словам начальницы Управления выплат по страхованию имущества и ответственности «Росгосстраха» Юлии Серовой, весной 2024 года наблюдались паводки. Она отметила, что на прошлый месяц пришлась основная масса подтоплений. В начале мая в связи с повреждением имущества граждан водой было подано порядка 18,5% заявлений. На третьей строчке — пожары (17,5% заявлений).

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Иртыш у города Тобольска в Тюменской области за сутки поднялся на 7 см и достиг 714 см. Критическая отметка для Иртыша в этом районе — 853 см.