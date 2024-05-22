Стоимость аренды элитного жилья в Москве значительно выросла

По итогам прошлого месяца средневзвешенный бюджет предложения на арендном рынке элитного жилья в Москве продемонстрировал самое высокое значение за все время — 442 тыс. руб. за объект в месяц. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования «Intermark Аренда».

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Повышение арендной ставки за 12 месяцев оценивается в 31%, за четыре месяца текущего года — в 14%. Аналитики отмечают, что стоимость предложения в 1,8 раза превышает бюджет, к которому готовы арендаторы.

По словам генерального директора «Intermark Аренда» Елены Куликовой, пользуясь ситуацией перегретого рынка, собственники нового предложения или высвободившихся квартир по истечении контрактов повышают цены. Некоторые из них увеличивают их значительно (на 50%). Вместе с тем, как уточнила эксперт, арендаторы совсем не готовы к новому росту ставок, поскольку уровень цен на аренду дорогого жилья уже был достаточно высок.

Ранее сообщалось, что, по данным компании «Метриум», по итогам минувшего месяца 2024 года средняя стоимость 1 кв. м в новостройках массового сегмента Старой Москвы (стандарт и комфорт) достигла 333,32 тыс. рублей.