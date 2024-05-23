Стало известно, какие дома предпочитают покупать россияне

В России наблюдается тенденция на уменьшение площади строящихся индивидуальных жилых домов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на федеральный комбинат стеновых материалов «Винзер».

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По словам директора завода Дениса Жалнина, в связи с ростом цен на готовые дома и их строительство граждане РФ активно интересуются домами меньшей площади. Как уточнил он, за счет этого обеспечивается доступная конечная стоимость объекта. Эксперт отметил, что граждане делают выбор в пользу европланировок с более эффективным использованием квадратных метров.

Специалисты подчеркивают, что дома площадью от 30 до 60 кв. м составляют наибольшую долю среди выставленных на продажу в России (25,8%). На второй строчке располагаются дома площадью от 60 до 90 кв. м — 20,8%, на третьей — дома площадью от 90 до 120 кв. м (16,6%).

Ранее издание РБК со ссылкой на результаты исследования «Intermark Аренда» сообщило, что по итогам прошлого месяца средневзвешенный бюджет предложения на арендном рынке элитного жилья в Москве продемонстрировал самое высокое значение за все время — 442 тыс. руб. за объект в месяц.