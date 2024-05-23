России хотят усложнить покупку жилья на маткапитал

Обладатели материнского капитала должны будут предоставлять справку о признании жилья, которое они хотят приобрести, пригодным для проживания, если соответствующий законопроект будет принят властями. Документ внесен в Госдуму, следует из электронной базы нижней палаты парламента.

© РИА Новости

Среди разработчиков законопроекта - вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин, заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева и другие парламентарии. Корректировки вносят в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

В России наблюдаются правонарушения при покупке жилья на средства маткапитала и обналичивании средств, следует из пояснительной записки к проекту. Например, распространена мошенническая схема приобретения жилья, которое абсолютно не приспособлено для проживания.

Напомним, что в 2024 году сумма материнского капитала при рождении первенца составляет 631 тыс. рублей, а при рождении второго ребенка — 834 тыс. рублей.