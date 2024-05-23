Риелтор дала советы, как избежать проблем при покупке квартиры на вторичке

Людям не стоит интересоваться покупкой жилья, если у них нет накоплений, заявила в беседе с LIFE.ru риелтор Ольга Симонова. Она добавила: чтобы избежать проблем при заключении сделки, также нужно сначала получить одобрение банка на ипотеку.

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В моей практике был случай, когда люди собирались продать свою квартиру в Подмосковье, добавить 3 млн из своих сбережений и купить жилье в Москве. Они были уверены, что быстро продадут свою квартиру, поэтому начали поиски квартиры в Москве, даже не выставив свое жилье на продажу, — вспомнила Симонова.

По словам риелтора, тогда продавец квартиры предложил заключить контракт с невозвратным авансом, но клиенты отказались от такой сделки, так как испугались не продать свое жилье в установленный бумагами срок.

Эксперт посоветовала не смотреть квартиры, на покупку которых нет денег. Клиент может получить скидку в диапазоне 200–300 тысяч рублей, но не более. Если собственник готов уменьшить стоимость жилья на большую сумму, то такая квартира может скрывать в себе множество проблем.

Также не стоит выбирать квартиру на эмоциях. Эффектный дизайн может быть попыткой спрятать серьезные недостатки в виде незаконной перепланировки или проблем с документами. Чтобы избежать проблем, нужно провести тщательную юридическую и техническую проверку квартиры, отметила Симонова.

Прораб Сергей Сухарев в свою очередь призвал не пренебрегать сметой на ремонт, так как многие выставленные на продажу объекты требует вложения средств.

Юристы также посоветовали насторожиться, если продавец торопится выйти на сделку или согласен на большую скидку, желая переехать из проблемного места. Например, он может знать о проблемах с соседями или о строительстве новой дороги рядом с домом.

Вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко ранее отметила, что в России зафиксировали падение спроса на покупку жилья. По ее мнению, на ситуацию могла оказать влияние отмена льготной программы кредитования, а также рост инфляции.