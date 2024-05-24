Стало известно, какой объем жилья сдадут во Владивостоке к 2030 году

В столице Дальнего Востока планируют сдать около 5 млн кв. м современного жилья через несколько лет. Задача стоит реализовать задуманное к 2030 году, заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко, передает ТАСС.

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Кожемяко выступил на Днях Дальнего Востока и Арктики на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Он отметил, что Владивосток бурно развивается в части жилищного строительства. По словам губернатора, сейчас строят порядка 1 млн кв. м жилья.

Сдача 5 млн кв. м жилья - «задача, которая стоит в мастер-плане к 2030 году», подчеркнул Кожемяко. Он выразил уверенность в том, что план будет реализован.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что Владивостокская агломерация - самый важный мастер-план дальневосточных городов.

Ранее сообщалось, что Правительство РФ внесло изменения в условия программы «Дальневосточная и Арктическая ипотека». Требование к 5-летнему стажу работы для врачей и педагогов отменяется, а сумма кредита для покупки жилья на вторичном рынке увеличивается до 9 млн рублей.