ЦБ зафиксировал перегрев на первичном рынке жилья

Банк России фиксирует перегрев на рынке первичного жилья, указывая на сохранение дисбаланса в ценах на новое и вторичное жилье.

Это следует из обзора финансовой стабильности, подготовленного регулятором.

"Несмотря на стабилизацию в I квартале 2024 года спроса на новостройки, о перегреве цен на первичном рынке жилья по сравнению со вторичным свидетельствует отклонение цен на жилье от долгосрочного тренда. На I квартал 2024 года индикатор перегрева на первичном рынке жилья достиг 15%, в то время как для вторичного жилья этот показатель составляет 1%", - отмечает ЦБ.

По данным регулятора, на дисбаланс указывают данные как Росстата, так и "Домклик". Разрыв между ценами на первичном и вторичном рынках в РФ в первом квартале 2024 г. составил 55% по данным Росстата (44% в четвертом квартале 2023 года) и 45% по данным "Домклик" (43% в четвертом квартале 2023 года).

"Сохранение разрыва в ценах связано как с перекладыванием застройщиками комиссий банков в цены на строящееся жилье, так и со снижением доступности вторичного жилья на фоне роста рыночных ставок до 17%, что вызвало переток спроса на первичный рынок, где доступно льготное ипотечное кредитование", - указывает регулятор.

Также, по данным ЦБ, о перегреве цен на первичном рынке жилья по сравнению со вторичным свидетельствует отклонение цен на жилье от долгосрочного тренда. На первый квартал 2024 г. индикатор перегрева на первичном рынке жилья достиг 15% против 1% для вторичного жилья.