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Названа причина, из-за которой можно лишиться земельного участка

В России земельный участок могут поставить на учёт в качестве бесхозяйного объекта недвижимости, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы комитета Госдумы по вопросам собственности Сергея Гаврилова.

Названа причина, из-за которой можно лишиться земельного участка
© РИА Новости

По его словам, это возможно сделать, если право собственности на него не было зарегистрировано в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН), а органы местного управления не смогли выявить правообладателя. Внесение в реестр сведений о правообладателях ранее учтённого объекта недвижимости в результате проведения органами местного самоуправления мероприятий не является государственной регистрацией прав на недвижимое имущество. В случае, если проведённые органами местного самоуправления мероприятия не позволили выявить правообладателя ранее учтённого объекта недвижимости, не прекратившего свое существование, уполномоченный орган представляет заявление о постановке такого объекта недвижимости на учёт в качестве бесхозяйного объекта недвижимости.

Как указал парламентарий, только при наличии зарегистрированного в ЕГРН права собственности можно распоряжаться объектом недвижимости; информация об объекте отображается в личном кабинете на портале Госуслуг, а также в личном кабинете на официальном сайте Росреестра. Чтобы не потерять свой объект, который по какой-то причине недооформлен, важно сделать некоторые действия. В целях исключения возможных судебных споров, связанных с постановкой на учёт объекта недвижимости в качестве бесхозяйного, а также снятия с государственного кадастрового учета земельных участков, рекомендуется всем собственникам объектов недвижимости, ранее возникшие права на которые не зарегистрированы в ЕГРН, представить заявление о государственной регистрации ранее возникшего права.

Депутат отметил, что к заявлению о государственной регистрации ранее возникшего права нужно приложить правоустанавливающие документы и, при необходимости, нотариально удостоверенная доверенность, подтверждающая соответствующие полномочия представителя заявителя.

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