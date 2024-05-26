Названа причина, из-за которой можно лишиться земельного участка

В России земельный участок могут поставить на учёт в качестве бесхозяйного объекта недвижимости, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы комитета Госдумы по вопросам собственности Сергея Гаврилова.

По его словам, это возможно сделать, если право собственности на него не было зарегистрировано в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН), а органы местного управления не смогли выявить правообладателя. Внесение в реестр сведений о правообладателях ранее учтённого объекта недвижимости в результате проведения органами местного самоуправления мероприятий не является государственной регистрацией прав на недвижимое имущество. В случае, если проведённые органами местного самоуправления мероприятия не позволили выявить правообладателя ранее учтённого объекта недвижимости, не прекратившего свое существование, уполномоченный орган представляет заявление о постановке такого объекта недвижимости на учёт в качестве бесхозяйного объекта недвижимости.

Как указал парламентарий, только при наличии зарегистрированного в ЕГРН права собственности можно распоряжаться объектом недвижимости; информация об объекте отображается в личном кабинете на портале Госуслуг, а также в личном кабинете на официальном сайте Росреестра. Чтобы не потерять свой объект, который по какой-то причине недооформлен, важно сделать некоторые действия. В целях исключения возможных судебных споров, связанных с постановкой на учёт объекта недвижимости в качестве бесхозяйного, а также снятия с государственного кадастрового учета земельных участков, рекомендуется всем собственникам объектов недвижимости, ранее возникшие права на которые не зарегистрированы в ЕГРН, представить заявление о государственной регистрации ранее возникшего права.

Депутат отметил, что к заявлению о государственной регистрации ранее возникшего права нужно приложить правоустанавливающие документы и, при необходимости, нотариально удостоверенная доверенность, подтверждающая соответствующие полномочия представителя заявителя.