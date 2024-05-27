УК могут лишиться права определять плату за содержание общего имущества

В России выступили за изменение подхода к формированию тарифов за содержание жилого помещения в новостройке, то есть общего имущества, пишут «Известия».

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Законопроект, который содержит соответствующие поправки в Жилищный кодекс РФ, будет внесен в Государственную думу властями страны. Это планируют сделать глава комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов и первый заместитель председателя того же комитета Владимир Кошелев, отмечает издание.

Корректировки касаются платы за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержание, текущий ремонт, ЖКУ, а также взноса на капитальный ремонт. Документ предполагает, что цену будут рассчитывать с учетом технической документации на жилье. Стоимость не будет устанавливаться только по инициативе управляющей компании (УК).

В период сдачи многоквартирного дома в эксплуатацию размер платы за жилое помещение зачастую не имеет финансово-экономического обоснования, следует из пояснительной записки к документу. В стране наблюдаются случаи, когда собственники помещений негодуют в связи с необоснованным завышением цен на услуги.

Ранее сообщалось, что представители Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) обратились в Минстрой РФ с предложением сделать автоматическим перерасчет платежей граждан за услуги ЖКХ ненадлежащего качества.