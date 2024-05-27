Турэксперт перечислила российские города с недорогим жильем на лето

Совсем скоро в России стартует сезон летних отпусков. О том, в каких популярных туристических локациях можно снять недорогое жилье, рассказала руководитель турфирмы Наталия Ансталь.

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Эксперт пояснила, что недорогие апартаменты можно найти даже в Сочи, однако они будут расположены не так близко к аэропорту или «Сочи Парку». Похожая ситуация в Анапе. Однако не следует выбирать популярные санатории. Там, по словам Ансталь, ценник всегда выше. Замыкает тройку лидеров Туапсе.

— Недорогое жилье найти там более чем реально. Кроме того, из бюджетных направлений стоит выделить Калининград. Там достаточно комфортные условия по летнему отдыху по адекватным ценам, — подчеркнула руководитель турфирмы в комментарии News.ru.

В России есть несколько мест, где природа в точности повторяет популярные норвежские локации. Несколько таких живописных территорий также перечислила Наталия Ансталь.

В этом году среди российских туристов Абхазия стала популярнее Турции. Число бронирований туров и жилья в Абхазии выросло в три раза по сравнению с прошлым сезоном. Такие данные опубликовали эксперты туристической отрасли.