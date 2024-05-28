В России продлили выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о продлении выплат 450 тыс. рублей при рождении третьего или последующих детей на погашение ипотеки до конца 2030 года, сообщает РИА Новости. На продление нормы от федерального бюджета потребуется 647,59 млрд рублей.

В ходе второго чтения в законопроект внесли ряд правок, в том числе об исключении из перечня выдающих ипотеки субъектов некоторых организаций, которые применяли при реализации мер господдержки недобросовестные практики.

Также исключена возможность погашения ипотеки с помощью выплат, если помещение на день покупки было признано непригодным для проживания. При покупке земельного участка под строительство дома выплату будут давать лишь после регистрации права собственности на здание.

При покупке в ипотеку жилья, которое оказалось обязательством по ипотечному кредиту с господдержкой другого физлица, обратиться за господдержкой россияне смогут лишь через год после применения этих мер, указано в проекте закона.

Ранее в Госдуме предложили установить новую выплату за рождение детей для россиянок в возрасте до 25 лет. С инициативой выступили депутаты от ЛДПР, которые считают, что такая мера сможет стимулировать семьи расширяться.