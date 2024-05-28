Россияне теперь смогут продать ипотечное жилье

Граждане-залогодатели смогут самостоятельно продавать имущество, заложенное в банке по ипотеке. Соответствующий закон был принят Госдумой во втором и третьем чтении, передает РИА Новости.

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Согласно документу, у гражданина, взявшего ипотечный кредит в не связанных с предпринимательством целях, будет возможность самостоятельно реализовывать заложенное имущество. Это потребует подачи определенного заявления.

Отмечается, что размер взятого кредита не будет влиять на возможность продавать имущество. Редакция первого чтения предусматривала, что этот размер не должен превышать 15 миллионов рублей.

Залогодержателю необходимо в течение 10 рабочих дней после получения заявления о самостоятельной реализации согласовать ее процедуру и определить минимальную цену продаваемого подобным образом имущества.

Ранее результаты исследования показали, что половина российских граждан готовы оплатить первоначальный взнос по ипотеке своим детям. Опрос провели девелопер ПИК и страховая компания «Росгосстрах».