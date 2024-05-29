В России хотят ограничить прибыль застройщиков

Депутаты выступили за введение в России новых механизмов контроля за ценами на жилье. В частности, речь идет об ограничении нормы прибыли девелоперов до 20%, передают «Известия».

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Как отмечается, предложение уже было адресовано вице-премьеру Марату Хуснуллину. В письме одного из парламентариев говорится, что «ограничение нормы прибыли наряду с расширением источников финансирования проектов, предоставлением земельных участков на льготных условиях, госсофинансированием развития социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры активно обсуждаемым сегодня в правительстве, Госдуме, экспертном сообществе, может стать эффективным инструментом снижения стоимости квадратного метра на первичном рынке».

Депутаты считают необходимым включить меры в госпрограмму «Комфортная и безопасная среда для жизни». В докладе об удорожании жилья в России, подготовленном специалистами аналитической компании «СМ Про», говорится, что на первичном рынке за последние пять лет цены поднялись в 2,2 раза.

Сообщается, что доля цены материальных затрат упала в 1,7 раза — с 45% до 27%. При этом доля, которая включает другие затраты и прибыль девелоперов, наоборот, продемонстрировала рост на 54%. Некоторые представители бизнеса назвали идею справедливой, другие посчитали, что она противоречит основам рыночной экономики.

Ранее финансовый эксперт, руководитель агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс заявила «Ленте.ру», что на рынке произойдет падение по ипотечным сделкам. Это коснется как вторичной недвижимости, так и новостроек.