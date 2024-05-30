$89.26+0.8296.89+0.65
Почта

В России заключили самую дорогую арендную сделку

В Сочи заключили самую дорогую сделку на рынке аренды недвижимости в России. Ее стоимость составила 33 миллиона рублей, об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные компании NF Group.

В России заключили самую дорогую арендную сделку
© globallookpress.com

За указанную сумму клиент забронировал пентхаус на курорте на все новогодние праздники. Площадь объекта составляет 245 квадратных метров, он располагается в элитной резиденции. Стоимость одной ночи в апартаментах — три миллиона рублей.

Эксперты отмечают, что сделка оказалась в семь раз дороже пентхауса-лидера в России. До этого самым высокобюджетным арендным жильем являлся объект в Москве стоимостью 445 тысячи рублей в день.

Ранее стала известна цена самой дорогой квартиры в старых домах Москвы. Среди доступных для покупки объектов этой категории самая высокая стоимость оказалась у квартиры за 950 миллионов рублей.

Недвижимость