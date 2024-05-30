Банк ВТБ выдал первую ипотеку в Крыму

ВТБ выдал свой первый ипотечный кредит на недвижимость в Крыму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

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Речь идет о строящейся квартире в Симферополе. Заемщиком была оформлена сделка дистанционно. Он находился в этот момент в Ханты-Мансийске. Сумма кредита составила 3,2 млн рублей.

ВТБ запустил ипотеку на недвижимость в Крыму и Севастополе с текущего месяца. В апреле сообщалось, что оформлением кредитов непосредственно на полуострове будут заниматься в офисах РНКБ (входит в группу ВТБ - ИФ) в Симферополе, Евпатории, Севастополе и Ялте. Кроме того, стало известно о планах банка начать выдавать ипотечные займы в Карачаево-Черкессии, Калмыкии, Ингушетии и Тыве.

Ранее «Известия» со ссылкой на девелопера ПИК и страховую компанию «Росгосстрах» сообщили, что половина российских граждан, принявших участие в опросе, готовы оплатить первоначальный взнос по ипотеке своим детям. Доля тех, кто обеспечил детей недвижимостью или собираются это сделать, составила 28%.