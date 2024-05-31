В России ожидается всплеск спроса на льготную ипотеку

В июне на российском рынке новостроек произойдет всплеск спроса на льготную ипотеку в связи с ожидаемым завершением программы.

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Программа льготной ипотеки на первичном рынке завершается с 1 июля.

Эксперты оценили, когда начнут снижаться ставки по ипотеке

Как пишет РИА Новости, ожидается, что власти или изменят условия программы, или свернут ее.

"Спрос на ипотеку с господдержкой в мае растет рекордными темпами. Если еще несколько дней назад количество заявок в банки на выдачу ипотеки с господдержкой было на 25% больше, чем за аналогичный период апреля текущего года, то сейчас разница превышает 38%. В сравнении с маем прошлого года количество заявок и вовсе выросло почти в два раза", - рассказала исполнительный директор риелторской компании "Этажи" Регина Дыдалина.

Ранее "СП" писала, что многие эксперты полагают, что перед вероятной отменой льготной программы ипотеки на новостройки жилье в России подскочит в цене до 15%.