Дома в России оборудуют погодными датчиками

В России хотят оборудовать многоквартирные дома (МКД) погодными датчиками. Власти страны стремятся повысить энергоэффективность и снизить траты граждан на тепло, сообщают «Известия» со ссылкой на протокол заседания комиссии Госсовета по энергетике.

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Подчеркивается, что инициативу предложили во время заседания комиссии Госсовета по энергетике. Она была одобрена представителями Минэкономразвития. Издание отмечает, что приборы реагируют на температуру атмосферы и в зависимости от этого регулируют мощность отопления.

По данным министерства, каждый год нужно будет оборудовать автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами 18 млн кв. м площади МКД. Такой шаг обойдется примерно в 5,8 млрд рублей. Экономист Андрей Лобода отметил, что внедрение систем погодного регулирования в МКД сделает их умными и цифровыми.

«Это весомый инструмент экономии тепловой энергии, особенно в зимний период, он уже применяется в Москве и Московской области. Платежки за услуги ЖКХ для населения несомненно сбавят в весе, в зимний период умное потребление тепла будет наиболее эффективным, — отметил собеседник.

Ранее сообщалось, что в столице начался ремонт крыш жилых домов. Как отмечалось, в общей сложности в 2024 году специалисты восстановят 712 кровель.