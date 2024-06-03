Рост цен на новостройки в городах-миллионниках замедлился

Динамика роста цен на первичную недвижимость в 18 крупнейших городах России заметно замедлилась в преддверии ожидаемого завершения программы льготного ипотечного кредитования. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на мнения экспертов в отрасли.

По данным «ЦИАН.Аналитики», за май новостройки в этих локациях подорожали всего на 0,4% – до 168,7 тыс. руб. за кв.м.

«Застройщики аккуратнее индексируют стоимость объектов. За последние два месяца рост цены за период экспозиции в Москве и Подмосковье снизился с 5,5% до 4% даже при увеличении сроков продаж», – пояснил руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов.

Аналитики фиксируют прирост экспозиции на первичном рынке вопреки растущей активности покупателей. По словам Дмитрия Алексеева из «Авито Недвижимости», сейчас в России выставлено на продажу 970 тыс. квартир в новостройках – на 2,4% больше, чем месяц назад. Интерес к новостройкам подогревается ожиданием скорого завершения льготной ипотеки.

Однако спрос зачастую не конвертируется в сделки из-за высокого порога первоначального взноса по ипотеке – 30%.

«Это отсекает многие панические покупки на фоне валютных колебаний, которых было много летом прошлого года», – рассуждает Попов.

В июне ожидается рост числа сделок на 20-25% к маю за счет выдачи одобренных ранее льготных кредитов. Но уже в июле-августе аналитики прогнозируют спад продаж на 20-25% к среднегодовым значениям. На этом фоне застройщики могут пойти на локальные коррекции цен, хотя их резкого снижения не ждут.

«После отмены льготной ипотеки покупатели, скорее всего, займут выжидательную позицию. Застройщики начнут запускать специальные акции для поддержания спроса», – предположил коммерческий директор »Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

До этого стало известно, сколько стоит самая дорогая квартира в России.

Ранее россиянам рассказали о лайфхаках, как вернуть деньги за ремонт.