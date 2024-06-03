Назван лидер районов Москвы, где сильнее всего подешевело жилье

Сокол занял первую строчку в рейтинге районов Старой Москвы по темпам годового снижения цен на рынке новостроек по итогам минувшего месяца. Средняя стоимость 1 кв. м первичного жилья там упала на 15%, до 477,5 тыс. рублей, сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на аналитиков агентства недвижимости Est-a-Tet.

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На второй строчке расположился Нагорный район, где цены снизились на 14,9%, до 410,3 тыс. рублей за «квадрат». Третье место занял район Ясенево (–13,7%, до 281,6 тыс. рублей за 1 кв. м). Далее следуют Алексеевский район, где «квадрат» подешевел на 9,6% и стоит теперь 366,5 тыс. рублей. Замыкает первую пятерку Можайский район (–9,1%, до 330,6 тыс. рублей за 1 кв. м).

По словам коммерческого директора, партнера Est-a-Tet Владимира Моребиса, лидерство района Сокол обусловлено выходом на рынок нового жилого комплекса бизнес-класса «Дом на Зорге».

«В прошлом году единственным проектом в данном районе являлся «Врубеля 4», который относится к классу премиум и на текущий момент практически полностью распродан», — отметил собеседник.

Ранее «Известия» сообщили, что депутаты выступили за введение в России новых механизмов контроля за ценами на жилье. В частности, речь идет об ограничении нормы прибыли девелоперов до 20%.