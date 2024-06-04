В столице растет спрос на офисную недвижимость

В первом квартале 2024 года во всех сегментах офисной недвижимости Москвы сократилась доля вакантных площадей. Это стало возможным благодаря увеличению спроса со стороны бизнеса. Текущая ситуация свидетельствует о продолжающемся росте столичной экономики и об активном развитии предпринимательства.

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«Бизнес активно развивается, пользуясь льготами и поддержкой государства. Компании расширяют сферы своей деятельности, выводят на рынок новые продукты и услуги, заполняют освободившиеся ниши, и для этого им требуются новые пространства. Спрос на качественную офисную недвижимость в Москве растет: в первом квартале 2024 года доля вакантных площадей класса А снизилась на 2,8 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом 2023-го и составила 10,5 процента. Свободных офисов класса В стало меньше на 2,4 процентного пункта — 5,8 процента имеющихся площадей», — отметила Мария Багреева, заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города.

Повышенный спрос стимулирует арендаторов увеличивать плату за помещения в наиболее востребованных объектах. Арендные ставки за офисы высшей категории выросли за год на 0,9 процента, за недвижимость класса В — на 12 процентов. К концу года ожидается стабилизация ставок в классе В, в том числе за счет появления новых объектов.

В 2023 году объем спроса во всех классах столичной недвижимости превысил 1,9 миллиона квадратных метров. Это лучший результат за последние 10 лет, вызванный активным развитием российского бизнеса и отчасти отложенным в 2022 году спросом, отметила Мария Багреева.

За январь — март 2024-го в Москве введено в эксплуатацию 98,2 тысячи квадратных метров площадей административно-офисного назначения, что в семь раз превышает показатели за первый квартал 2023-го. В начале этого года после реконструкции введен в строй многофункциональный комплекс «Парк легенд», в котором площадь офисов класса B составляет 45 тысяч квадратных метров. До конца 2024-го планируется ввести в эксплуатацию Moscow Towers — крупнейший объект для размещения деловых пространств. Его площадь — 263 тысячи квадратных метров.

«За первый квартал 2024 года в столице построили четыре офисных здания площадью 65,1 тысячи квадратных метров. Это более чем в восемь раз превышает показатели аналогичного периода прошлого года, когда были возведены два офисных здания площадью 7,9 тысячи квадратных метров», — сообщил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Однако значительные объемы нового строительства не приведут к существенному росту свободных помещений, поскольку большая часть объектов продается еще на этапе их возведения. Сейчас реализовано уже около 70 процентов площадей офисной недвижимости, которую планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году. В связи с этим общий объем сделок может снизиться на 10 процентов по сравнению с 2023-м из-за ограниченности доступного ликвидного предложения.

Дефицит готового качественного предложения формирует спрос на офисы в возводящихся зданиях и позволяет девелоперам выставлять на продажу все больше проектов на ранних стадиях строительства. Это улучшает их экономику и привлекает инвестиции в строительство офисных объектов. Их доля с учетом многофункциональных комплексов достигла 60 процентов в совокупном стоимостном объеме строящихся объектов коммерческой недвижимости.

Дополнительный вклад в расширение предложения качественных офисов вносит реализуемая Правительством Москвы программа создания мест приложения труда. Она привлекла в офисный девелопмент застройщиков жилья и позволила улучшить обеспеченность деловыми площадями районы столицы, находящиеся за пределами главных бизнес-коридоров.