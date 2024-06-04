Россиянам хотят разрешить продавать квартиру, находящуюся в залоге у банка

Граждане могут получить право самостоятельно реализовывать по максимально выгодной цене имущество, которое находится в залоге у банка. Разницу между ценой продажи и суммой долга будет возвращена продавцу. Такой законопроект 4 июня поддержал Комитет Совета Федерации по бюджету и финрынкам.

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По действующему законодательству, если человек предоставил имущество в залог для получения кредита, этим залогом может распоряжаться только банк. Законопроект расширяет права гражданина. Инициатива предусматривает возможность клиента банка самостоятельно реализовать заложенное имущество до обращения залогодержателем взыскания на него.

Как пояснил зампредседателя бюджетного комитета Мухарбий Ульбашев, гражданин вправе в любой момент действия кредитного ипотечного договора обратится к банку с соответствующим заявлением.

«Срок, который дается на реализацию имущества — 4 месяца, с подачей заявления. Расчеты осуществляются по общим принципам залога. Сумма от реализации подлежит зачислению на определенный залогодержателем счет. Разница между ценой продажи и суммой долга подлежит возврату гражданину», — рассказал сенатор.

Он добавил, что законопроект был разработан в связи с жалобами граждан на действия кредиторов-залогодержателей, продающих предмет залога по заниженным ценам.