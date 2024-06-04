В Комитете Совфеда поддержали продление выплат многодетным на погашение ипотеки

В Комитете Совфеда по бюджету и финансовым рынкам 4 июня поддержали продление выплат многодетным для погашение ипотеки, сообщает пресс-служба палаты регионов.

Соответствующий закон Госдума приняла 28 мая. Он продлевают срок действия выплаты для многодетных семей в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки о 1 июля 2031 года. Выплата распространяется на многодетные семьи, в которых третий и последующий ребенок родились в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года.

Уточняется, что ко второму чтению проекта федерального закона были внесены существенные поправки, соавтором которых выступил Николай Журавлев. В частности, выплату нельзя направить на покупку жилья, признанного на дату приобретения непригодным для проживания.

Закон направлен на реализацию поручения Президента РФ, которое он огласил в Послании Федеральному Собранию.