В Госдуме назвали льготную ипотеку ошибкой

В Госдуме назвали льготную ипотеку на новостройки в России ошибочной программой. Такое мнение высказал глава комитета по финансовому рынку, депутат Анатолий Аксаков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Его слова передает ТАСС.

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Парламентарий пояснил, что главный негативный эффект льготной ипотеки — значительное подорожание жилья. «В результате разрыв между стоимостью квартир на первичном рынке и на вторичном составил почти 50 процентов. Поскольку эта программа касалась нового жилья, цена была взвинчена и люди платили больше, чем выигрывали от льготной ставки по кредиту. То есть люди фактически проигрывали в финансах», — рассказал Аксаков.

Депутат считает, что с отменой госпрограммы жилье станет более доступным — рыночной ипотеки будет достаточно. «Жилье будет продаваться по разумным ценам, а не по взвинченным, завышенным от спроса», — подчеркнул он.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что единственный способ сделать жилье доступным для россиян — строить больше домов под долгосрочную соцаренду.