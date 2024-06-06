Сбер в июне запустит льготную ипотеку под 2% на территории ЛНР и ДНР

"Сбер" в течение июня 2024 года запустит льготную ипотеку под 2% на территории Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), сообщила пресс-служба Сбербанка на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Сбер" в течение июня планирует запустить льготную ипотеку под 2% на территории ЛНР и ДНР. Минимальная ставка по программе на "Домклик" составит от 2% при применении страхования жизни и здоровья. Максимальная сумма кредита - 6 млн рублей. Минимальный размер первоначального взноса - от 10,1% стоимости жилья", - указано в сообщении.

В рамках программы можно приобрети готовое или строящееся жилье на первичном рынке. Программа работает по принципу "одна льготная ипотека в одни руки", в которой клиент является заемщиком, созаемщиком или поручителем.